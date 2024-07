Barcellona, bus si ribalta vicino a galleria: “incidente molto serio”. Almeno 17 feriti

Barcellona, 16 luglio 2024 – Incidente che ha dell’incredibile quello successo questa mattina in Catalogna (Spagna), tra le località di Tordera e Pineda del Mar, poco distante da Barcellona. Un bus si è ribaltato nei pressi di una galleria ed è rimasto in verticale sull’autostrada C-32. Dei 52 passeggeri a bordo – tutti dipendenti della multinazionale di abbigliamento Inditex – 3 sono feriti in condizione critica, 11 presentano ferite serie e 3 feriti in modo più lieve. Nessuno ha perso la vita.

Stando a quanto riportato dal portale Catalan News, i servizi di soccorso sono stati chiamati verso le 9 del mattino, e nell’arco di qualche minuto 26 unità dei vigili del fuoco, 9 ambulanze e 2 elicotteri sono arrivati sul posto. Alcuni passeggeri erano incastrati all’interno del bus.

L’incidente è stato descritto come “molto serio” dal capo del servizio di traffico catalano Ramon Lamiel. I transiti nell’area saranno resi difficili nei prossimi giorni: si prevede che il bus verrà rimosso tra oggi e domani, e che il tratto verrà di conseguenza chiuso completamente.

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione, tra cui Vall d’Hebron a Barcellona e quelli di Badalona, Girona, Blanes e Mataro.

Secondo i testimoni, il tutto sarebbe stato improvviso. “Non ricorda molto, ha battuto la testa ma è riuscita a uscire dal bus da sola e a restare cosciente”, ha dichiarato il fratello di una dei feriti, che era al suo primo giorno di lavoro per la Inditex.

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per capire come sia potuto accadere.