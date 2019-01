Ouagadougou (Burkina Faso), 17 gennaio 2019 - E' del canadese Kirk Woodman il cadavere dell'uomo di pelle bianca trovato in Burkina. Lo conferma il ministero della Sicurezza del paese africano. L'Unità di crisi della Farnesina si era subito mossa per verificare se il corpo fosse del 30enne veneto Luca Tacchetto scomparso, con e la sua compagna, la 34enne Edith Blais, nel Paese a metà dicembre, durante un viaggio da Bobo-Dioulasso a Ouagadougou. Il dipendente olandese di una società mineraria era stato sequestrato martedì scorso da terroristi nel sito di Tiabangou. Il commando era poi fuggito in Niger senza passare da Soum. In Burkina Faso sono attive bande armate e milizie islamiste che i vari casi hanno sequestrato cittadini stranieri. Solo negli ultimi quattro anni sono stati rapiti 8 stranieri.

Resta l'ansia per la sorte di Tacchetto, e della sua amica Edith Blais, partiti per un viaggio in Africa e di cui non si sa più nulla dal 15 dicembre scorso. I due volevano attraversare l’Africa in auto. I due avrebbero dovuto raggiungere a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, una coppia di amici. I due giovani in macchina avevano superato lo stretto di Gibilterra per entrare in Marocco e dirigersi in Togo, arrivati nel Paese sembra volessero aiutare un'organizzazione umanitaria nella costruzione di un villaggio.

Ottawa aveva fatto sapere che il dipendente della società mineraria Progress Minerals era stato rapito da gruppo jihadista ieri durante un assaltato a una sede della società di Vancouver, ai confini con il Niger. Da subito le autorità canadesi avevano parlato di "una situazione difficile".