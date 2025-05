Biden malato di tumore alla prostata: “Il cancro ci tocca tutti”. Sostegno trasversale da Re Carlo a Trump

Washington, 19 maggio 2025 – “Il cancro ci tocca tutti”. È il messaggio lanciato con un tweet da Joe Biden, dopo che la notizia del tumore alla prostata è diventata di dominio pubblico. L’ex presidente Usa ha ringraziato per la mole di messaggi che gli sono arrivati.

“Come tanti di voi, Jill e io abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci tirato su con il vostro amore e il vostro supporto”, ha scritto Biden dopo che il suo ufficio aveva diffuso la notizia dell'aggressivo cancro alla prostata con metastasi osse che lo ha colpito.

L'ex presidente Joe Biden e il messaggio del successore Donald Trump

Sostegno a Biden: da Re Carlo III a Herzog e Obama

Tanti i messaggi arrivati da tutto il mondo all’indirizzo di Biden. Anche Re Carlo III ha scritto oggi un messaggio privato a Joe Biden. A riferirlo è stato Buckingham Palace. Il contenuto della missiva non è stato rivelato, ma secondo i media britannici il sovrano –anche lui in terapia oncologica – ha espresso i suoi migliori auguri all'ex presidente e la vicinanza alla moglie Jill.

Carlo III e Biden si sono visti l'ultima volta al Castello di Windsor nel luglio 2023. All'epoca, un portavoce della Casa reale definì il rapporto tra i due "estremamente cordiale". Nel 2002, l'allora presidente partecipo' ai funerali della regina Elisabetta II nel 2022.

Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha espresso sostegno all'ex omologo americano Joe Biden dopo la diagnosi di cancro. “Mio caro amico Joe, con amore da Israele, preghiamo per la tua completa e rapida guarigione", ha twittato il presidente Isaac Herzog. Il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Joe Biden combatterà il cancro “con la sua caratteristica determinazione e grazia”. Lo ha detto l'ex presidente Barack Obama. “Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi per il cancro in tutte le sue forme, e sono certo che combatterà questa sfida con la sua caratteristica determinazione e grazia. Preghiamo per una rapida e completa guarigione”, ha dichiarato Obama su X.

Vance: “Biden non era in grado di fare il presidente”

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha espresso all'ex inquilino della Casa bianca Joe Biden gli auguri di pronta guarigione dopo la diagnosi di tumore alla prostata, avanzando nel contempo dei dubbi sulle capacità dell'ex Presidente di svolgere il proprio compito. "Sembra una cosa grave, ma spero che si riprenda nel modo giusto, ma occorre davvero essere onesti sul fatto che l'ex Presidente fosse in grado di svolgere il suo lavoro", ha dichiarato vance in conferenza stampa. Secondo Vance, Biden “non è stato in grado di fare un buon lavoro per il popolo americano”, non per le opinioni politiche ma “perché non credo che fosse in condizioni di salute sufficientemente buone”.

"È una questione seria, e questo è l'uomo che porta in giro la valigia nucleare per il più grande arsenale nucleare del mondo: non è un gioco da ragazzi. E possiamo pregare per la buona salute, ma anche riconoscere che se non si è in condizioni di salute sufficientemente buone per svolgere il proprio compito, allora non si dovrebbe farlo".