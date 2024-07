Joe Biden, media: “Esperto di Parkinson 8 volte alla Casa Bianca negli ultimi mesi”. La replica

Washington, 9 luglio 2024 – Nuovi dubbi sulla salute del presidente Usa, Joe Biden. Un medico esperto di Parkinson è stato per 8 volte alla Casa Bianca negli ultimi mesi, scrive il new York Times. La Casa Bianca replica: il presidente non è in cura per questa patologia. Poi divulga il nome dello specialista e cerca di tranquillizzare elettori (e donatori): sono controlli di routine. Ecco cosa sappiamo.

Il presidente Usa, Joe Biden

Chi è il neurologo che ha visitato Biden

La Casa Bianca ha divulgato il nome del neurologo che ha visitato il presidente Joe Biden, nonostante - durante l’ultimo briefing - la portavoce Karine Jean-Pierre avesse negato tale possibilità. È la stessa Jean-Pierre a essere la destinataria di un memorandum, indirizzatole dal medico di Biden, Kevin O’Connor, dove si fa il nome di Kevin Cannard. Ma si dice che ha “numerosi pazienti” alla Casa Bianca. E che “il presidente Biden non ha visto un neurologo al di fuori della sua visita medica annuale”.

A 42 giorni dalla convention democratica che si tiene a Chicago in agosto, in serata O’Connor ha fatto l’insolita mossa di pubblicare una lettera in cui offre alcuni dettagli sulle visite di Cannard alla Casa Bianca, dopo giorni di speculazioni sulla salute del presidente e alla fine della giornata di ieri segnata da un briefing infuocato.

La previsione di Donald Trump

“Mi sa che dovrò affrontare Kamala Harris a novembre”, è tornato alla carica lo sfidante, Donald Trump. Il tycoon è tornato anche sul confronto avuto con Biden e lo ha definito “un dibattito strano”, perché quello che diceva il presidente americano “non aveva molto senso”. Il tycoon prevede tuttavia che Biden resisterà alle richieste dem di abbandonare la corsa alla Casa Bianca: “Ha un ego e non vuole mollare”, dice. Il futuro della candidatura di Biden incombe intanto sul vertice Nato al via oggi a Washington.