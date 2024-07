Obama preoccupato per la rielezione di Biden. Kamala Harris l’alternativa dei democratici

Washington, 3 luglio 2024 – Si complica la strada per la rielezione di Joe Biden. È questo il pensiero ribadito dall’ex presidente Barack Obama, oltre che da tutto l’orizzonte politico democratico degli Usa. La strada già difficile di Biden per vincere le corsa contro Trump è divenuta ancora più impegnativa dopo la deludente performance al dibattito contro il suo avversario. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’ex presidente ha parlato con Biden dopo il dibattito e gli ha offerto il suo sostegno. La valutazione della situazione, fatta da Obama dopo il confronto con Trump, è decisamente più grave di quella che veniva presentata nel post pubblicato a caldo dall'ex presidente in cui ha affermato che "nottate negative ai dibattiti capitano, fidatevi di me", in riferimento al flop del suo primo dibattito nel 2012, ribadendo però la sua fiducia nelle capacità dell’attuale capo di Stato.

Joe Biden e Barack Obama

Obama è da tempo preoccupato dalla possibilità che il suo partito non riesca a battere Donald Trump in novembre e negli ultimi mesi ha più volte messo in guardia Biden su quanto sarò difficile essere rieletto. Nonostante la situazione non rosea, l’ex inquilino della Casa Bianca non sta facendo mancare il proprio supporto all’attuale presidente, offrendo il proprio aiuto nelle vesti di consigliere personale.

A differenza di altri esponenti del partito democratico, che hanno subito chiesto a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale, Barack Obama appare molto più equilibrato su questo aspetto, senza giungere a conclusioni affrettate.

Intanto, Kamala Harris è vista come la migliore alternativa per sostituire l’attuale presidente nella corsa alla Casa Bianca. Lo riporta la Reuters, citando sette fonti della campagna di Biden, della Casa Bianca e del Democratic National Committee. Alcuni democratici influenti hanno proposto anche altre alternative a Harris, ipotizzando i nomi dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Ma, secondo Reuters, escludere l’attuale vice presidente sarebbe un desiderio quasi impossibile da realizzare. Se nominata erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna.

Non bisogna dimenticare, poi, che tra i nomi che continuano a circolare con insistenza come possibile candidato in extremis alla Casa Bianca, in caso di ritiro di Biden, quello che suscita più speranze, anche se appare il meno probabile, è quello di Michelle Obama, l'ancora amatissima ex first lady che da anni, ed ancora negli ultimi mesi, non perde occasione di escludere ogni suo interesse per una discesa in politica.