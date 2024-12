Germania, auto sulla folla al mercatino di Magdeburgo: Riad allertò Berlino sull’attentatore. Quattro morti e 41 feriti gravi

Berlino, 21 dicembre 2024 – È salito a 4 il bilancio delle vittime nell'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo. Lo riporta la Bild citando le forze dell'ordine. Sarebbero inoltre 200 i feriti, di cui 41 in gravi condizioni. Intanto, secondo quanto spiegano i media tedeschi, una fonte saudita ha riferito che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell'autore dell'attacco, il medico saudita Taleb Al Abdulmohsen, che sui social aveva pubblicato opinioni estremiste contro Islam e Germania.

Il mercatino di Natale di Magdeburgo blindato dalle forze dell'ordine dopo l'attentato di venerdì sera

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si recherà oggi a Magdeburgo per rendere visita al luogo della strage. Ad accompagnarlo ci sarà la ministra degli Interni, Nancy Faeser. In serata è prevista una cerimonia commemorativa nella cattedrale della città della Sassonia-Anhalt. Lo riporta la Dpa. La forze dell'ordine non hanno ancora definito il movente dell'attentato: "Non conosciamo ancora i retroscena, stiamo considerando ogni ipotesi", ha dichiarato un portavoce della polizia alla stampa locale.

