Attentato in Germania, chi è il medico saudita che ha colpito al mercatino di Natale di Magdeburgo

Berlino, 21 dicembre 2024 – La Germania è sconvolta dopo il sanguinoso attacco che ha colpito i visitatori di un mercatino di Natale di Magdeburgo. La polizia ha arrestato un medico saudita di 50 anni che alla guida di un’auto ha travolto la folla, causando la morte di un uomo e di un bambino e il ferimento di altre 68 persone.

L'auto usata dall'attentatore per travolgere la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo

Chi è l’attentatore

Ma cosa si sa dell’attentatore? E perché avrebbe agito? Secondo la ‘Bild’ si chiama Taleb A ed è nato in Arabia Saudita nel 1974. Vive in Germania dal 2006 ed è un medico. Il 50enne lavora nella clinica locale Bernburg, una città di 32mila abitanti a circa 50 chilometri da Magdeburgo. L’appartamento di Taleb A. si trova in un vecchio edificio: nella notte le forze speciali hanno fatto irruzione nella casa e nel seminterrato a caccia di elementi utili per l’indagine e per capire il movente dell’attentato.

L’odio verso l’Islam

La polizia non ha ancora stabilito se l'attacco possa essere di matrice islamista o legato a problemi psicologici dell’uomo. In un’intervista al ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, nel 2019, l’attentatore di Magdeburgo aveva aspramente criticato l’Islam: "Sono il critico più aggressivo dell’Islam nella storia”. Secondo le sue parole, era impossibile tornare in Arabia Saudita: “Volevano massacrarmi. Così ho deciso di chiedere asilo in Germania. Non avrebbe avuto senso esporsi al rischio di dover ritornare e poi essere ucciso". Il medico ha inoltre affermato di aver fondato una piattaforma online per aiutare le donne saudite a chiedere asilo in Germania.

L’attacco alla Germania

Sui profili social di Taleb A. non mancano neppure teorie fantasiose sulla Germania: “La Germania sta dando la caccia ai richiedenti asilo sauditi dentro e fuori il Paese per distruggere le loro vite. La Germania vuole islamizzare l’Europa”, aveva scritto nei suoi profili social, mostrando in alcune occasioni anche le una foto di una mitragliatrice con scritto "Usa". Il medico aveva anche condiviso contenuti per elogiare il partito di estrema destra Afd e il suo atteggiamento nei confronti dell'Islam. C'è anche una foto ritoccata dell'ex cancelliere Angela Merkel che tiene tra le mani un cartello con la scritta "Ho distrutto l'Europa".

Fan di Elon Musk

Secondo il Der Spiegel, Taleb A. è fan di Elon Musk, di un cospirazionista Usa come Alex Jones e dell'attivista di destra britannico Tommy Robinson. I media tedeschi riportano anche in un tweet in cui il 50enne scrive: "Se ascolti qualcuno come Tommy Robinson o anche Elon Musk... Se senti qualcosa sull'islamizzazione, penserai: 'Loro due sono teorici della cospirazione'. Ma posso dire per esperienza che tutto ciò che dicono Robinson, Musk, Alex Jones, o chiunque sia descritto dai media tradizionali come un radicale o estremista di destra, è la verità”.