Terrore in Germania, auto sulla folla al mercatino di Natale di Magdeburgo

Berlino, 20 dicembre 2024 – Terrore al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Un’auto è piombata sulla folla nel centro della città del Land Sassonia-Anhalt. I video diffusi online mostrano diverse persone a terra, gente in fuga e in preda al panico. Secondo le prime informazioni diffuse dai media tedeschi, ci sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Ma il bilancio resta incerto. I soccorritori parlano di un numero molto più altro di feriti: tra 60 e 80.

Il conducente del mezzo, una Bmw scura, è stato arrestato dalla polizia. Le autorità ritengono che sia stato un gesto volontario. "Probabilmente un attacco", ha dichiarato il portavoce del governo locale.