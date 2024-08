Trovate per la prima volte api nane in Europa: sono una specie asiatica invasiva. I rischi

Roma, 30 agosto 2024 – Per la prima volta è stata trovata una colonia di api nane in Europa. La specie – nome scientifico Apis florea – è nativa dell’Asia, ma quest'estate a Malta ne è stato scoperto un alveare: è una notizia allarmante, non solo per gli apicoltori, perché la presenza delle api asiatiche potrebbe avere un impatto devastante sulle popolazioni di insetti autoctoni.

In precedenza, la presenza delle api nane era stata registrata in Medio Oriente e nel nord-est dell’Africa, ma è la prima volta che compaiono su territorio europeo. Ed è la prima volta che in Europa compare una specie di ape che non sia la Apis mellifera, l'ape europea. La vicinanza della colonia al porto franco di Birżebbuġa – il principale centro merci di Malta – suggerisce che gli insetti potrebbero essere arrivate tramite una nave commerciale.

Dave Goulson, professore di biologia all’Università del Sussex, ha spiegato al Guardian che “le Apis florea probabilmente competeranno per il polline e il nettare con i nostri impollinatori autoctoni, un gruppo di insetti già in declino”. “È anche molto probabile che queste api portino diverse malattie a cui le api europee potrebbero avere poca resistenza”.

La colonia, composta da circa 2mila esemplari, è stata scoperta mentre avvolgeva il ramo di un albero. A seguito dei test del DNA che hanno identificato la specie, l’alveare è stato rimosso e distrutto. Il problema però permane: i ricercatori che hanno riportato il caso sulla rivista scientifica Journal of Apicultural Research sospettano che un gruppo di api possa già aver lasciato la colonia per fondarne una nuova. “ È probabile che la colonia identificata abbia già sciamato o, se ci sono altre colonie non identificate, è probabile che l’Apis florea si stabilisca nelle isole maltesi”, si legge sulla rivista scientifica.

Non è insolito che differenti specie di insetti volanti viaggino attraverso le navi cargo e raggiungano nuovi habitat: il Journal of Apicultural Research riporta anche un caso italiano: “nel settembre 2022, nel porto commerciale di Genova, uno sciame di Apis florea è stato intercettato (e immediatamente distrutto) a bordo di una nave cargo”.

Tuttavia solitamente le specie non autoctone non riescono ad attecchire perché trovano un clima sfavorevole. In questo caso invece, spiega la professoressa di apicoltura Juliana Rangel al Guardian, il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature permette alle api nane rosse di stabilirsi su un nuovo territorio. I ricercatori ritengono che gli inverni miti di Malta e di altri Paesi dell'Europa meridionale favoriscano la sopravvivenza di questa specie invasiva.