Europee Toscana, i più votati: Giorgia Meloni, 77mila preferenze, Nardella oltre 30mila, Vannacci 22mila

Nota: l’articolo tiene conto dei voti arrivati fino alle 4.30 del mattino

Firenze, 10 giugno 2024 – La classifica dei più votati alle europee in Toscana ha dei volti e dei nomi ben precisi. In tanti hanno barrato la casella del partito che hanno scelto ma allo stesso tempo hanno indicato dei nomi sulla scheda (fino a due, alternando un uomo e una donna).

E così viene fuori una vera e propria graduatoria dei più votati. La classifica di coloro che siederanno al Parlamento Europeo. Al primo posto c’è la premier Giorgia Meloni. La decisione di mettere il suo nome in lista ha portato oltre 77mila toscani a inserire a loro volta il nome della premier sulla scheda.

Da sinistra Giorgia Meloni, Dario Nardella, Roberto Vannacci

Al secondo posto l’ormai ex sindaco di Firenze Dario Nardella. Che andrà a Bruxelles, forte anche degli oltre trentamila voti che sono arrivati dagli elettori toscani. Complessivamente l’ex primo cittadino, che ha percorso in lungo e in largo la Circoscrizione Centro, prende nella stessa Circoscrizione 42mila preferenze.

Terzo posto per Elly Schlein. La segretaria Pd raccoglie oltre 28mila preferenze. Qualcosa in meno per Roberto Vannacci, candidato con la Lega. Il generale della Folgore è stato spesso discusso e contestato, ma in oltre 22mila schede toscane è stato scritto il suo nome.

Si segnalano poi gli oltre 14mila voti per il presidente del consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo. Mentre nel Movimento Cinque Stelle si presentava Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice: oltre tremila le preferenze per lei.