Gli 'angeli' di Donald Trump: da Melania a Kai, tutte sul palco della vittoria

Palm Beach, 6 novembre 2024 - Il neo presidente Donald Trump ha riunito sul palco tutti membri della famiglia per il suo primo discorso dopo la vittoria. "Voglio ringraziare il popolo americano per lo straordinario onore di essere stato eletto come vostro 47° presidente", ha detto il tycoon prima di ringraziare tutti i membri del suo clan. "Ho veramente dei figli meravigliosi. E anche mio suocero, e poi ci manca moltissimo Amalija, la mamma di Melania: sarebbe stata felice di essere qui sul palco con noi". Le donne di casa Trump sono apparse raggianti sul palco, con scelte di look molto differenti tra loro: la first lady ha optato per un rigoroso tailleur con gonna, abito corto con paillettes per la nipote 17enne, abito blu cobalto per la figlia Ivanka.