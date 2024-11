Elezioni Usa 2024: le news del 4 novembre. Gli ultimi sondaggi: Trump avanti negli stati in bilico, sorpresa Harris in Iowa

10:08

Sondaggio Abc: Trump avanti negli stati in bilico

Donald Trump sarebbe avanti in 5 stati in bilico su 7: a rivelarlo è l'ultimo sondaggio pubblicato dall'emittente Abc. Il repubblicano avrebbe un buon margine di vantaggio in North Carolina, Georgia e Arizona, e avanti di meno di un punto percentuale in Pennsylvania e Nevada. Kamala Harris guida invece le rilevazioni in Michigan e Wisconsin, ma avanti di meno di un punto percentuale. In questi ultimi quattro stati, tuttavia, il vantaggio di uno o dell'altra candidata è così esiguo da rientrare nel margine di errore del sondaggio. Sorpresa invece in Iowa, stato tradizionalmente repubblicano, vinto da Trump sia nel 2016 che nel 2020: secondo una rilevazione del Des Moines Registre, la vicepresidente dem sarebbe in vantaggio con il 47%, contro il 44% del tycoon.