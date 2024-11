Tutto quello che forse non sai sulle elezioni americane 2024 e la sfida Harris-Trump

Washington, 2 novembre 2024 - Tutto è pronto per la sfida elettorale che tiene il mondo con il fiato sospeso: martedì prossimo, il 5 novembre, si terranno le elezioni che decreteranno chi governerà gli Stati Uniti per i prossimi 4 anni. Anche se, in realtà, l'election day non riguarda solo il prossimo inquilino della Casa Bianca: contestualmente gli elettori sceglieranno 435 deputati, 34 senatori (su un totale di 100) e 13 governatori. Elezioni che solo apparentemente sono di secondo piano: gli equilibri in Camera e Senato potranno essere una benedizione o un grande bastone tra le ruote per il nuovo presidente, e i rapporti con i governatori potrebbe fare la differenza in quelle questioni che vedono contrapposte le leggi federali a quelle statali. Specie sui 'temi delicati' come l'aborto.

L'elezione del presidente degli Stati Uniti è complessa, sia da un punto di vista politico che organizzativo. Si tratta di un sistema a metà strada tra quello diretto e indiretto (sebbene, per essere precisi, faccia parte della grande famiglia di quest'ultima tipologia) e che richiede diversi giorni per avere un risultato ufficiale e due mesi per la certificazione dell'elezione. In tutto ciò, il nuovo (o la nuova) presidente si insedierà solo a gennaio.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere: un glossario di tutti i termini 'must have' per seguire al meglio le elezioni presidenziali del 2024.