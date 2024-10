Elezioni Usa 2024: le notizie del 26 ottobre

08:36

Beyoncè sul palco con Harris: "Qui come madre"

Sul palco del comizio di Houston, Beyoncè ha chiesto agli elettori americani di votare per Kamala Harris. Nella sua città natale, la pop star ha dichiarato di non essere presente come intrattenitrice o politica, ma come madre: "Immaginate le nostre figlie crescere, vedere cosa è possibile fare, senza limiti", ha detto, aggiungendo di volere un mondo dove "i miei figli e tutti i nostri figli, abbiano la libertà di controllare i loro corpi, un mondo in cui non siamo divisi".

"È arrivato il momento che il Paese canti una nuova canzone'', ha aggiunto Beyoncè, aggiungendo che ''le vecchie note di discordia e disperazione non suonano più'' ed ''è tempo che l'America canti una nuova canzone. Le nostre voci cantano in coro per l'unità''.