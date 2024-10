Sondaggi Harris-Trump: cosa dicono a 10 giorni dal voto. Allarme per i dem

Roma, 25 ottobre 2024 – A undici giorni dalla elezioni americane arriva un sondaggio che non sorride a Kamala Harris: lei e Donald Trump sarebbero in perfetta parità nel voto popolare, al 48%. A rivelarlo sono il New York Times e il Siena College, mediante la loro ultime rilevazione.

Il dato arriva dopo mesi di vantaggio della vicepresidente sullo sfidante repubblicano, che secondo vari sondaggi sta andando scemando nelle settimane precedenti al voto. Raramente l’elettorato americano si dimostra così equamente diviso, e proprio questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per Harris. Infatti, in altre tornate elettorali, i democratici hanno perso la sfida per la Casa Bianca anche avendo un vantaggio notevole in termini di voto popolare: basti pensare a Hillary Clinton, sconfitta proprio da Trump nel 2016 nonostante i quasi 3 milioni di voti di vantaggio.

Kamala Harris e Donald Trump sempre più vicini nei sondaggi (foto Ansa)

Il precedente sondaggio Nyt/Siena College dava la numero 2 di Biden al 49%, contro il 46% dell’ex presidente. La maggior parte delle rilevazioni segnala ancora un lieve vantaggio della democratica, che resta tuttavia notevolmente ridimensionata rispetto agli scorsi mesi. La media dei dati più recenti di Cook Political Report, Decision Desk, 270toWin, 538 e Silver Bullettin vede Harris al 48,45%, contro il 47,25% di Trump.

Il testa a testa si tradurrebbe anche nel collegio elettorale: secondo le proiezioni di Cnn, 538 e CNalysis, la dem può contare su 226 grandi elettori ‘certi’, contro i 219 dello sfidante: una differenza pressoché inesistente. Più ottimista YouGov, che dà Harris a quota 250: ricordiamo che per essere eletti servono 270 voti. Ricostruzione opposta quella di Economist, che vede Trump prossimo alla vittoria con 262 grandi elettori ‘certi’, con la vicepresidente che si fermerebbe a 219.