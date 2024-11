Usa, il futuro dei Dem: “Faida tra sinistra e centro. Il nome nuovo è Buttigieg”

Roma, 8 novembre 2024 – ​​​​​​Un partito in crisi, dove presto potrebbe manifestarsi il conflitto fra l’estrema sinistra e l’area più moderata ed emergere una nuova dirigenza, giovane e ancora sconosciuta. Alec Ross spiega cosa stia succedendo fra i Democratici negli Stati Uniti. È stato consigliere del dipartimento di Stato per l’Innovazione con Hillary Clinton, ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama, e oggi è Distinguished Adjunct Professor alla Bologna Business School.

Kamala Harris, 60 anni, è vice presidente degli Stai Uniti. Ha perso le presidenziali con 226 grandi elettori contro i 295 pro Trump

Professor Ross che aria si respira adesso all’interno del Partito Democratico?

“È difficile non esagerare nel descrivere la misura dell’angoscia all’interno del Partito Democratico. In questo momento è come un incidente d’auto sanguinoso e brutto, e le persone stanno urlando l’una contro l’altra sul ciglio della strada per capire di chi sia la colpa. Sono iniziati i rimproveri, con l’estrema sinistra che accusa i moderati, gli ebrei pro-Israele che incolpano i giovani pro-palestinesi, i moderati che accusano l’estrema sinistra e il movimento woke”.

Molti parlano di resa dei conti fra le varie correnti del partito. Chi è destinato a prendere le redini, secondo lei?

“Il Partito Democratico negli Stati Uniti è molto più decentralizzato rispetto ai partiti politici in Italia. Detto ciò, c’è un nucleo centrale di potere, dove i più influenti sono Barack Obama, Nancy Pelosi e Chuck Schumer. Credo sia imperativo che Chuck Schumer e Nancy Pelosi si ritirino dal processo politico, anche se sospetto che siano troppo arroganti e sicuri di sé per farlo. Il Partito Democratico è gerontocratico. È ora che la maggior parte dei leader democratici si facciano da parte per il bene del partito. Vorrei avere più fiducia nel fatto che lo facciano. Sono tutti lontani dalla realtà dell’americano medio che vive e lavora all’interno delle coste. Sospetto che la prossima generazione di leader democratici sarà in gran parte composta da persone di cui oggi non conosciamo nemmeno i nomi, giovani governatori e membri giovani del Congresso. Tuttavia, credo che presto si manifesterà inevitabilmente un conflitto tra l’estrema sinistra e i moderati. Il Partito Democratico ha già una coalizione indebolita, e mi aspetto che questo lo indebolisca ulteriormente. Bernie Sanders, un altro democratico gerontocratico di 83 anni, ha già detto che non è una sorpresa che il Partito Democratico abbia perso i voti della classe operaia, dato che l’ha ignorata. Lui, Alexandria Ocasio-Cortez e altri spingeranno da sinistra, mentre sindaci e governatori dell’interno del Paese spingeranno dal centro. Alla fine, il vincitore potrebbe essere chi ha le migliori capacità comunicative. Il nome più prominente in questo senso è Pete Buttigieg”.

Quale potrebbe essere il prossimo appuntamento per la riscossa dei democratici?

“Le elezioni di midterm rappresentano l’opportunità per i Democratici di migliorare la loro posizione, ma affinché ciò accada, devono verificarsi due condizioni. Primo, Trump deve fallire nei suoi primi due anni di mandato. Secondo, i Democratici devono riformare sostanzialmente il loro approccio alla campagna elettorale e al governo”.

Kamala Harris ha perso e molto male. Avrà ancora un futuro in politica?

“È stato un risultato elettorale sufficientemente disastroso. E il fatto che sia stato contro Donald Trump significa che lei non ha futuro come candidata per una carica negli Stati Uniti. Forse potrebbe candidarsi come governatrice in California o a una carica in una futura amministrazione americana. Ma questo è tutto. Ora mi aspetto che si trasferisca in California e diventi un’avvocata ben remunerata”.