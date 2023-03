Vendere energia elettrica alla rete nazionale: cosa bisogna sapere

Come vendere energia al GSE

Chi produce energia in modo autonomo ha la possibilità di venderla alla rete nazionale. Gli impianti domestici e commerciali, ad esempio aziende e magazzini, possono vendere al GSE, il Gestore dei Servizi Nazionali, l’energia non autoconsumata.I meccanismi con cui si può vendere energia elettrica alla rete nazionale sono due: uno è lo scambio sul posto, indicato dall’acronimo SSP; l’altro è il ritiro dedicato, indicato dall’acronimo RID. Chi ha un impianto che produce energia da fonti rinnovabili può quindi sia risparmiare sul costo dell’energia, producendo la quantità necessaria a un’abitazione o a un’attività commerciale, sia guadagnare vendendo l’eccedenza allo Stato. SSP: cos’è lo scambio sul posto Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette di immettere nella rete elettrica l’energia prodotta dal proprio impianto per poi prelevarla al momento del bisogno. Consente quindi di immagazzinare energia prodotta ma non consumata.In questo modo si utilizza il sistema elettrico per accumulare virtualmente energia elettrica prodotta dal proprio impianto e utilizzarla quando non se ne produce a sufficienza, ad esempio durante le ore notturne.Lo scambio sul posto è un servizio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici, il GSE. La condizione necessaria per usufruirne è possedere un impianto per il consumo e la produzione...