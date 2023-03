Veganuary 2023, come si muove il mercato vegan (anche in Italia)

Un manifesto di Veganuary a Londra nel 2019 (Archivio)

Mangiare vegano è più semplice di quanto sembri: provare per credere. Questa è la filosofia del Veganuary, il più grande evento vegano del mondo, che ispira le persone a provare un’alimentazione vegetale nel mese di gennaio, con ricette e consigli completamente gratuiti. Per tanti ormai è diventato un appuntamento fisso, soprattutto in Italia. Basti pensare che l'anno scorso Milano si è classificata come terza città al mondo con più partecipanti dopo Santiago e Londra. Nei 10 anni dal lancio, Veganuary ha registrato una crescita esponenziale delle persone che hanno deciso, per sostenibilità o compassione, di ridurre o eliminare per almeno un mese all’anno carne, pesce e derivati animali. Partito da poche migliaia di aderenti nel 2014 per iniziativa di una coppia di britannici, Jane Land e Matthew Glover, a gennaio 2022 gli aderenti sono saliti a 629.351 e a breve s'intravvede il traguardo di un milione. A partire dal 2020 c'è anche una versione italiana, con il sito veganuary.it, lanciata dall'associazione bolognese Essere Animali. “Sono risultati che indicano quanto si stia diffondendo sempre più la consapevolezza dell’importanza di scegliere un’alimentazione a base vegetale: sappiamo infatti che si tratta di uno stile di vita molto più sostenibile per il pianeta e...