Tod's, per il nuovo cda Della Valle non indica Chiara Ferragni

Nella lista di maggioranza presentata dall'azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C, per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Tod's, tra i consiglieri uscenti riproposti per il prossimo mandato non compare il nome di Chiara Ferragni. La lista non indica neanche Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, legati da sempre anche da un forte legame di amicizia con Diego Della Valle.