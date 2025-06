Tirso, più di una offerta sul tavolo per fabbrica di Muggia

C'è una nuova offerta per la Tirso, la fabbrica tessile ad alta tecnologia come kevlar di Muggia (Trieste). Lo ha anticipato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen a margine di un incontro. Ma, secondo indiscrezioni, l'offerta cui fa riferimento la assessora non sarebbe la sola e altre realtà avrebbero manifestato il loro interesse. Se ne saprà di più sicuramente martedì prossimo a Roma, quando è stato convocato il tavolo ministeriale proprio per affrontare la crisi dello stabilimento.

Tempo fa la vertenza sembrava essere conclusa positivamente con l'interesse dell'azienda friulana Roncadin, interesse che poi è andato scemando e la vertenza non si è conclusa.

Intanto, resta in bilico la sorte dei 160 lavoratori della fabbrica, che ieri si sono riuniti in assemblea in attesa di una auspicata svolta.