Borsa: l'Asia tiene nella tempesta dei dazi, Hong Kong positiva

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in leggero rialzo nell'ennesima fase delle tensioni sui dazi Usa. La Borsa di Tokyo sale di mezzo punto percentuale, con Hong Kong in aumento dello 0,9%. Listini cinesi limati di qualche frazione dopo la raffica di dato macro da Pechino, con Seul che cresce dello 0,3% e un buon andamento dei titoli di tecnologici. Bene anche Sidney, che incassa un rialzo finale dello 0,7%. Generalmente in territorio positivo i futures sull'avvio dei listini europei.