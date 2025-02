Tim Enterprise riscalda Rozzano con energia rinnovabile dal suo data center

Tim Enterprise riscalda 5.000 famiglie del quartiere Aler di Rozzano con il suo data center. E' il primo progetto, in partnership con Getec, di energia rinnovabile che recupera il calore generato per destinarlo al teleriscaldamento.

In particolare grazie al calore prodotto dagli impianti di uno dei più importanti Data Center in Italia si stima una riduzione di emissioni di 3.500 tonnellate di CO2 con un beneficio ambientale pari al contributo di circa 17.500 alberi piantati. L'energia termica generata dal Data Center di Tim Enterprise viene catturata e reindirizzata, attraverso l'uso di scambiatori e pompe di calore, sotto forma di acqua riscaldata alla rete di teleriscaldamento locale di Getec che attraverso un sistema di tubi interrati arriva fino agli edifici serviti. Il calore distribuito lungo la rete viene poi fornito ai residenti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

"Rozzano è il primo comune in Italia a utilizzare una fonte energetica innovativa per il teleriscaldamento - spiega Maria Laura Guido, Vice Sindaco di Rozzano - Utilizzare il calore che altrimenti verrebbe disperso rappresenta una scelta utile e responsabile".

"Oltre ad abilitare connessioni e tecnologie determinanti per lo sviluppo digitale del Paese, vogliamo proporre soluzioni ecosostenibili, in sintonia con le esigenze delle amministrazioni locali e in linea con la nostra idea di smart land, modello di città evoluta e sicura" dichiara Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim.

"La partnership è un passo concreto nella transizione energetica delle nostre città - aggiunge Giovanni Pontrelli, ad di Getec - Puntiamo alla neutralità climatica, aiutando i nostri clienti a raggiungere lo stesso obiettivo, riducendo i costi di gestione e aumentando la competitività del sistema energetico nazionale".