Borsa: Milano pesante con Ferrari e Tenaris, bene Prysmian

Piazza Affari indossa la maglia nera in una seduta negativa per tutti i listini europei, penalizzata da una serie di trimestrali che non hanno convinto il mercato. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,56%, appesantita dal crollo di Ferrari (-11,65%), che non è riuscita a soddisfare le alte aspettative degli analisti, seguita da Tenaris (-6,2%) e Iveco (-4,5%), pesante all'indomani dei conti e dell'accordo per la cessione a Tata e Leonardo (-1,4%).

Forti vendite anche su Cucinelli (-4,4%), Popolare di Sondrio (-3,4%), Interpump (-3,4%) e Nexi (-3,3%), venduta nonostante la conferma della guidance. I conti non hanno salvato neppure A2A (-1,7%) mentre tra i bancari Mediobanca ha contenuto le perdite allo 0,3% dopo aver presentato un bilancio record e l'intenzione di rimettere in gioco l'ops su Banca Generali (+1,4%).

Le trimestrali spingono Prysmian (+2,7%) e Mediolanum (+1,2%), corre anche Banco Bpm (+2,2%), tornata al centro del risiko.