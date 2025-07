Enel, utile netto ordinario sale a 3,8 miliardi nel semestre

Enel chiude il primo semestre del 2025 con un risultato netto ordinario del gruppo pari a 3.823 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto ai 3.663 milioni di euro del primo semestre 2024. Lo comunica il gruppo in una nota. I ricavi sono ammontati a 40.816 milioni di euro (dai 38.731 milioni di euro nel primo semestre 2024, +5,4%). L'ebitda ordinario è invece pari a 11.468 milioni di euro, in aumento dello 0,9% rispetto agli 11.363 milioni di euro nel primo semestre 2024.

"I risultati del primo semestre 2025 confermano ancora una volta l'efficacia della nostra strategia di capital allocation e delle iniziative di advocacy in Europa e nelle Americhe, che ci hanno consentito di migliorare il profilo rischio-rendimento del gruppo riducendo l'esposizione alla volatilità dei mercati energetici e aumentando la visibilità sull'evoluzione del business", afferma l'amministratore delegato, Flavio Cattaneo.

"La creazione di valore continua a guidare tutte le nostre azioni: si prevede che l'utile netto ordinario di gruppo si attesterà a fine anno nella parte più alta della guidance; inoltre - spiega - il piano di buyback annunciato oggi migliorerà ulteriormente la remunerazione degli azionisti di Enel, in aggiunta a quanto già previsto dalla nostra solida politica dei dividendi".