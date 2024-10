Strisciuglio, nel 2024 investimenti Rfi a 9 miliardi

"Gli investimenti di Rfi nel 2024 ammontano a circa 9,1 miliardi di euro e genereranno un impatto complessivo di circa 5,6 miliardi di valore aggiunto e 80 mila occupati". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, spiegando che sono in aumento rispetto al 2023 quando sono stati spesi per investimenti circa 7,8 miliardi di euro e rispetto ai 6,2 del 2022,. Sono in aumento anche rispetto al periodo 2016-19 dove i miliardi di investimento erano 4,5 o addirittura rispetto al 2014 dove gli investimenti annui sulla rete erano inferiori a tre miliardi".