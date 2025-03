Rc Auto: Aumento del Premio Medio a Dicembre 2024, Secondo Ivass

Torna a salire, a dicembre, dopo due mesi di stabilità, il prezzo medio dell'Rc Auto. Secondo i dati diffusi dall'Ivass "il premio medio a dicembre 2024 era pari a 419 euro, mentre a ottobre e novembre dello stesso anno era 416 euro".

Nell'ultimo trimestre del 2024 il premio medio è risultato in aumento del +6,6% su base annua in termini nominali (+5,3% in termini reali). Il premio medio è superiore ai valori osservati nel periodo pre-pandemico (404 euro nel 2019) e con un -12,2% rispetto al quarto trimestre del 2014.