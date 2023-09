Proroga mutui Under36 e cripto-valute nel nuovo DL

Si prevede che con il prossimo provvedimento economico atteso al Consiglio dei Ministri di domani, il Decreto di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, arriveranno le proroghe per le agevolazioni sull'acquisto della prima casa per gli under 36 e per le cripto-attività. Si parla di tre mesi in più, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, per usufruire dell'agevolazione sui mutui per i giovani e di un mese e mezzo in più, dal 30 settembre al 15 novembre, per mettersi in regola con il versamento dell'imposta sulle cripto-attività. Tali misure erano presenti nelle prime bozze del Decreto Energia approvato ieri.