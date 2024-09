Ponte Stretto, consegnato nei tempi dossier integrativo

La società Stretto di Messina ha consegnato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Via - Vas del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), dal Ministero della cultura (Mic) e le risposte alle osservazioni presentate dal pubblico e dalle Associazioni. Si conclude nei tempi la fase di predisposizione delle integrazioni avviata ad aprile. A fronte delle 239 richieste del Mise e 11 del Mic, sono stati aggiornati oltre 800 elaborati progettuali, su 10 mila, anticipando molti studi che sarebbero stati svolti in sede di stesura del progetto esecutivo. Così la Società in una nota.