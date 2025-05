Enel cresce per il settimo trimestre: aumento del 2% di Ebitda e utile netto

"Nonostante la riduzione dei prezzi ai clienti finali in Italia, abbiamo confermato per il settimo trimestre consecutivo il percorso di crescita organica e sostenibile comunicato ai mercati grazie all'ottimizzazione di processi, attività e prodotti e al contributo di Iberia e delle Americhe. L'Ebitda ordinario e l'utile netto ordinario sono in aumento del 2% a parità di perimetro". Così l'ad di Enel Flavio Cattaneo commentando i risultati del I trimestre.