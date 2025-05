Borsa di Milano in rialzo: ottimismo dopo accordo Usa-Uk, Prysmian e Stellantis brillano

Seduta positiva a Milano (+1,71%) come per le altre Borse dove ha prevalso per tutta la giornata, per migliorare ancora nel finale dopo gli annunci di Trump, un clima di ottimismo su una soluzione ai dazi grazie all'accordo fra Usa e Uk. Ha brillato è stata Prysmian (+5,82%) grazie ai risultati migliori delle stime, gli automobilistici Stellantis e Iveco (+4,98% e 3,61% rispettivamente) e Bper che sull'onda della trimestrale (+3,43%) ha trascinato anche le altre banche.

Pesante invece Enel (-2,07%) che a seduta conclusa ha diffuso i risultati, le utilities A2a e Terna (-1,99% la prima e -0,97% la seconda) e Recordati (-0,94%) in una giornata debole per i farmaceutici.