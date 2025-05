Mbda: Cooperazione Internazionale Essenziale nel Settore della Difesa

"La cooperazione e' la chiave; ora piu' che mai. Da soli non si ha la massa critica per progettare e sviluppare sistemi in grado di contrastare le minacce piu' avanzate", evidenzia Lorenzo Mariani, executive group director sales and business development di Mbda e managing director di Mbda Italia, Intervenmento all'aerospace power conference.

"In questo - aggiunge - Mbda continua a rappresentare un modello di cooperazione internazionale e di integrazione nel settore della difesa. E dimostra la validita' del modello oggi ancor di piu'. È anche grazie alla cooperazione ed alle competenze che condividiamo che siamo stati in grado di imprimere un primo sostanziale incremento della produzione a seguito dei giusti solleciti dei nostri clienti".