Patto di Riforma, netto calo delle ipotesi di aggiustamento del deficit

Domani si terrà il confronto tra i ministri delle Finanze dell'Unione Europea per discutere del calo delle cifre di assestamento di bilancio nell'ambito della riforma del Patto di stabilità. Tuttavia, secondo fonti a conoscenza del negoziato, la trattativa si è rivelata "complicatissima". Per quanto riguarda il deficit superiore al 3% del Pil, si sta negoziando un aggiustamento strutturale primario annuo compreso tra lo 0,3 e lo 0,4% (prima era 0,5%), oppure dello 0,2-0,25% con l'estensione dei piani (che prima non erano previsti). L'obiettivo rimane l'1,5%. Per quanto riguarda il debito, si ipotizza un calo dello 0,5-1% annuo. Per la deviazione dei piani si ipotizza lo 0,2-0,5% in un anno e 0,5-0,75% cumulato.