Cantieri allungano viaggi in treno, Roma-Milano in 5 ore

Agosto complicato per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno lungo la Penisola. I cantieri sulla rete legati al Pnrr determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell'alta velocità, "con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività". Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman.

La prima è la classica Roma-Milano. Per spostarsi il 12 agosto con un Frecciarossa, nel periodo di apertura dei cantieri, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta, spiega l'associazione. Il biglietto più economico, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Chi opta per l'aereo per effettuare la stessa tratta spende invece un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di 1 ora e 10 minuti. Ancora più economico il pullman: si parte da 17 euro per una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti.