Nuove regole Ue per l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione aziendali

Sono entrate in vigore nuove regole europee volte a migliorare l'equilibrio tra uomini e donne nei consigli di amministrazione delle aziende. Lo ricorda la Commissione europea in una nota. La Direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società è entrata in vigore alla fine del 2024, con l'obiettivo di raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in tutti gli Stati membri dell'Ue. La direttiva fissa un obiettivo per le grandi società quotate dell'Ue pari al 40% del genere sottorappresentato tra i loro amministratori non esecutivi e al 33% tra tutti gli amministratori. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è scaduto il 28 dicembre 2024 e le aziende devono raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026.

Attualmente gli Stati membri devono quindi aver recepito norme relative, ad esempio, a specifiche misure vincolanti per la procedura di selezione dei membri dei consigli di amministrazione delle società, accompagnate da criteri trasparenti e neutrali rispetto al genere, e all'informativa dei criteri di qualificazione su richiesta di un candidato escluso, tra gli altri.

"L'equilibrio tra uomini e donne è una questione di equità per tutti, e le pari opportunità devono essere garantite in tutti gli aspetti della vita - dichiara la commissaria Ue per l'Uguaglianza Jadja Lahbib -. Questa direttiva costituisce un passo importante: le norme adottate dall'Ue nel 2022 devono ora essere applicate dagli Stati membri. Queste regole libereranno l'incredibile potenziale delle donne per guidare la nostra crescita e innovazione. Farò in modo che questa importante legislazione sia correttamente recepita dagli Stati membri e applicata diligentemente. Insieme possiamo rompere il soffitto di vetro".

Nel novembre 2012 la Commissione ha proposto la direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società. Dopo dieci anni di discussioni, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico nel giugno 2022. La Commissione controllerà le notifiche degli Stati membri relative alle loro misure di recepimento e garantirà che tali misure recepiscono correttamente le disposizioni della direttiva. Durante tutto il periodo di recepimento, la Commissione ha aiutato gli Stati membri a garantire il corretto recepimento, ad esempio attraverso seminari e consultazioni bilaterali.