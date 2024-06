L'indice dei prezzi al consumo armonizzato in Francia in giugno è salito del 2,5%, in linea con le previsioni degli analisti. Su base mensile la crescita è stata dello 0,1%, anche in questo caso confermando le stime della vigilia. Anche in Spagna confermate le previsioni: l'inflazione è al 3,5% su base annua e allo 0,3% su base mensile.