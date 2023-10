Landini, 'Pronti a scioperare anche in modo generale'

Maurizio Landini, leader della Cgil, ha affermato al termine dell'assemblea della confederazione che "si tratta di una manovra sbagliata" e che "per quanto ci riguarda siamo pronti ad arrivare anche allo sciopero generale". Landini sottolinea che la manovra non tutela i salari e le pensioni, non introduce il salario minimo, non combatte l'evasione, non tassa la rendita e i profitti, taglia la sanità pubblica e la scuola, peggiora la legge Fornero e non cancella la precarietà che colpisce in particolare i giovani e le donne. Pertanto, condivide la proposta avanzata ieri dalla Uil "di scendere in piazza, fare manifestazioni e proclamare degli scioperi, questo è quello che siamo pronti a discutere".