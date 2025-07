Borsa: Europa in ordine sparso, future Usa deboli, Milano -0,1%

Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee al traguardo di metà seduta, con i future Usa che girano in negativo per effetto delle trimestrali. Proseguono intanto i negoziati sui dazi, che hanno influito e si preannunciano determinanti per i conti dei vari gruppi a livello mondiale. Ampliano il calo Francoforte (-1,05%) e Parigi (-0,8%) a differenza di Milano e Madrid (-0,1%) entrambe), mentre Londra (-0,05%) scende appena sotto la parità. In calendario nel pomeriggio e in serata gli interventi del governatore della Boe Andrew Bailey, del presidente della Fed Jerome Powell e della numero uno della Bce Christine Lagarde. Previsti dagli Usa gli indici della Fed di Richmond e le anticipazioni dell'Api sulle scorte settimanali di greggio.

Si mantiene stabile a 84,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,6 punti al 3,46% e quello tedesco di 0,7 punti al 2,62%. Si stabilizza il dollaro poco sopra quota 0,85 euro e 0,74 sterline, mentre appare invariato l'oro a 3.387,2 dollari l'oncia. Debole il greggio (Wti -0,76% a 66,69 dollari al barile) mentre gira in calo il gas (-0,27% a 33,08 euro al MWh), mostrando un certo nervosismo degli operatori impegnati a rimpinguare le scorte in vista della stagione invernale.

Perdono quota i produttori di semiconduttori Infineon (-4%), Stm (-3%) nonostante la raccomandazione 'outperform' (rendimento superiore all'indice) con rialzo del prezzo obiettivo a 50 dollari (42,77 euro) da parte degli analisti di Adr. I risultati del gruppo sono attesi per il prossimo 24 luglio, mentre oggi li diffonde Asm International (-2,87%) a Borsa chiusa. Ancora pesante Stellantis (-2,78%) all'indomani dei preliminari, più cauta Renault (-1%). Rallenta Iveco (+0,6%), brillante invece Poste (+4,54%) dopo la trimestrale.