Ex Ilva: inizio assemblee sindacati, 'tutelare salute e lavoro'

E' iniziata la tre giorni di assemblee organizzate nello stabilimento ex Ilva di Taranto dalle segreterie e dalle Rsu di Fim, Fiom e Uilm per costruire una piattaforma rivendicativa rispetto alle questioni ambientali, occupazionali, sanitarie e industriali nell'ottica dell'avvio del processo di decarbonizzazione.

La piattaforma rivendicativa sarà successivamente presentata nel corso del Consiglio di fabbrica che si terrà venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 8.30, all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a quello della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, ai sindaci dei Comuni di Taranto e di Statte, Piero Bitetti e Fabio Spada, tutti invitati a partecipare in quanto soggetti istituzionali titolati alla sigla dell'accordo di programma interistituzionale.

Per il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano, che ha dato il via alle assemblee con una nutrita partecipazione di lavoratori, "si apre una tre giorni importante per il futuro di Acciaierie d'Italia. E' un momento fondamentale di partecipazione e confronto per tutelare il diritto di lavorare nel pieno rispetto della salute e dell'ambiente".