Lagarde, inflazione cala ma per taglio tassi serve certezza

I dati "confermano il processo di disinflazione in corso e questo processo continuerà, secondo le previsioni, portandoci ancora più in basso nel 2024". Sui tassi di interesse "continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizioni, tenendo conto delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e la solidità della trasmissione della politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando alla commissione Affari Economici e Monetari dell'Eurocamera. "Siamo fiduciosi che in termini di direzione ci stiamo muovendo verso il 2% in maniera tempestiva ma al momento non abbiamo abbastanza per essere certi della solidità" di questo esito "e non vogliamo correre il rischio di una inversione. Ecco perché abbiamo bisogno di ulteriore fiducia" per agire sui tassi, ha aggiunto.