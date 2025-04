Generali: Sironi e Donnet confermati nel cda con il sostegno di Mediobanca

Il presidente Andrea Sironi e l'ad Philippe Donnet sono confermati nel cda di Generali per un altro triennio. I soci di Generali hanno votato sostenendo la lista di Mediobanca con il 52,383% del capitale presente in assemblea a favore. E in sala scatta l'applauso. Dieci consiglieri verranno assegnati alla sua lista e 3 a quella di Caltagirone, a cui è andato il 36,8% del capitale presente a favore. Per Assogestioni solo il 3,67% dei voti a favore, sotto la soglia del quorum. Il capitale complessivamente presente alla votazione era il 68,77% del capitale sociale.