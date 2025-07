Borsa: Milano positiva con l'Europa, bene Prysmian, banche caute

Le incertezze sui dazi e la minaccia di 'licenziamento' che il presidente Usa Donald Trump ha espresso per il numero uno della Fed Jerome Powell non spaventano le Borse europee. I mercati azionari del Vecchio continente hanno infatti chiuso tutti in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Amsterdam, che ha concluso con un aumento dell'1,3%, seguita da Parigi cresciuta dell'1,2%. Bene anche Francoforte (+1,1%).

Milano con l'indice Ftse Mib ha segnato un aumento finale dello 0,92% a 40.128 punti. Più caute Madrid e Londra, comunque positive rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5% finale.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si è mosso senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso la seduta a 86 punti base contro gli 85,7 dell'avvio. Euro debole (-0,3%) a 1,16 contro il dollaro, tranquillo il Bitcoin a 118mila dollari.

Sul fronte dell'energia prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in ribasso dell'1,1% a 34,4 euro al Megawattora. In leggero rialzo il petrolio, che tenta di tenere quota 67 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari il titolo migliore nel paniere a elevata capitalizzazione è stato quello di Prysmian, salito di oltre il 5% a 64 euro spinto anche dalle stime degli analisti di Bloomberg sul settore elettrico. Bene Stm (+2,9%), Italgas (+2,8%), con Leonardo in crescita finale del 2,4%.

Generalmente tranquille le banche, a parte il calo di un punto e mezzo percentuale della Popolare di Sondrio e di Bper. Tra i titoli principali, pesanti Cucinelli (-2%), con Buzzi in calo del 3,6%.