Mediobanca, affermazioni di Nagel rispondenti al vero

Risulta "del tutto aderente al vero l'affermazione secondo cui il Gruppo Caltagirone ha effettuato significativi acquisti in vista dell'assemblea degli azionisti di Mps, addirittura triplicando la propria partecipazione da novembre 2024 ad aprile 2025". Così Mediobanca replica al gruppo Caltagirone sulle parole dell'ad Alberto Nagel.

"Relativamente invece all'affermazione che il dott. Nagel abbia commentato il prezzo della 'procedura di Abb con la quale in data 13 novembre 2024 il Mef ha ceduto partecipazioni in Mps' si rileva che tale commento non è stato mai effettuato", si legge in una nota.