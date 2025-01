Generali e Natixis: il board valuta l'alleanza nel risparmio gestito

Sul tavolo del board di Generali, riunito in queste ore per approvare l'alleanza nel risparmio gestito con i francesi di Natixis, è arrivata l'indicazione del collegio sindacale sui 'tempi stretti' per una decisione sull'aggregazione. Il collegio del Leone, secondo quanto si apprende, avrebbe espresso la propria preoccupazione sulle tempistiche in una lettera che sarebbe stata inviata ieri ieri sera, quindi non in tempo utile per essere considerata dal comitato investimenti. Oggi il board, invece, ne terrà conto.