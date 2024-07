Federmoda, per i saldi partenza positiva, data unica funziona

"La partenza è stata positiva. Quasi tutti ci hanno detto che hanno lavorato di più dei giorni precedenti". Così Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, sintetizza l'andamento del primo giorno dei saldi che hanno preso il via ieri in tutta Italia. La data unica rispetto alla partenza scaglionata per Regioni sperimentata in passato ha aiutato, spiega, evitando confusioni e focalizzando gli acquisti. "Sono andate meglio le vendite da uomo, soprattutto di giacche, abiti, camicie di lino e bermuda, mentre le donne hanno preferito calzature, borse e accessori", afferma Felloni. In generale gli acquisti sono stati mirati: "il prezzo conta quanto conta la qualità. Le cose stanno un po' cambiando, i clienti aspettano i saldi per avere un prodotto non fast fashion e c'è voglia di tornare al contatto fisico".