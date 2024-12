Fastweb acquisisce 890 Km di rete sottomarina da Unitirreno nel Mar Tirreno

Fastweb acquisirà da Unitirreno una tratta di circa 890 Km della rete di fibra di sottomarina che collegherà Mazara del Vallo (Trapani) a Genova, Roma e Olbia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione rientra in un accordo di partnership che prevede l'opzione di estendere l'acquisto a ulteriori tratte del percorso nel prossimo futuro. Unitirreno è una joint venture istituita da Unidata e il Fondo Infrastrutture per la Crescita Esg (Ipc) gestito da Azimut Libera Impresa Sgr.

L'infrastruttura di rete sottomarina sarà realizzata nel Mar Tirreno a partire dal prossimo mese di gennaio, con l'obiettivo di farla entrare in servizio nel giugno del 2025. Secondo Unjitirreno si tratta del "primo sistema progettato con un'architettura open cable di ultima generazione, in grado di garantire sulla direttrice Genova - Mazara del Vallo una capacità totale di 480 Tbps distribuiti in 24 coppie di fibre".

Una volta completato, il progetto contribuirà a "rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Italia quale hub strategico nel Mediterraneo, con un'infrastruttura all'avanguardia capace di supportare il futuro digitale del paese".