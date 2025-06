L'Antitrust avvia istruttoria su DeepSeek per pratiche scorrette nell'uso di IA

L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha avviato una istruttoria nei confronti delle società cinesi Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence che insieme detengono e gestiscono il sistema di intelligenza artificiale DeepSeek per pratica commerciale scorretta. Lo si legge nel Bollettino settimanale dell'Autorità.

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, spiega l'Antitrust, è emerso che DeepSeek avrebbe posto in essere una condotta consistente nel non informare in maniera sufficientemente chiara, immediata e intellegibile che gli utenti dei propri modelli di IA potrebbero incorrere in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di "allucinazioni": situazioni cioè in cui, a fronte di un dato input inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più outputs contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate.

In particolare, si legge ancora sul Bollettino dell'Antitrust: "nessun disclaimer o warning sull'eventualità che si verifichino 'allucinazioni' appare nelle finestre di dialogo che si aprono durante l'utilizzo dei modelli di IA di Deepseek".