F2i ottiene 1 miliardo di finanziamenti per Netco F2i Sgr ha raggiunto il target di raccolta per il Fondo F2i-Rete Digitale, investendo 1 miliardo di euro per acquisire una quota del 10% in NetCo, la rete fissa di Tim. L'amministratore delegato di F2i Sgr, Renato Ravanelli, si è detto soddisfatto di partecipare a un progetto importante per l'infrastruttura e la digitalizzazione del Paese.