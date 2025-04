EssilorLuxottica punta sul wearable computing: innovazione e crescita nel med tech

"Abbiamo scommesso su un'azienda digitale: il settore del 'wearable computing' è il core business della società, stiamo entrando in una prospettiva completamente nuova". Così Francesco Milleri, presidente e amministratore di EssilorLuxottica.

"Stiamo seguendo la visione di Leonardo Del Vecchio, stiamo partendo dalle montature e dalle lenti ma possiamo andare molto più avanti: si apre un mercato, un'industria. Il nostro inizio è partito da un mercato, quello dell'ottica, piuttosto piccolo, che valeva circa 100 miliardi, mentre ora solo nostra società vale 120- 130 miliardi", aggiunge Milleri all'assemblea di Essilux a Parigi.

"Sviluppiamo delle funzioni che non erano nemmeno immaginabili anni fa, che saranno a breve sul mercato". EssilorLuxottica si sta muovendo oggi "su altri settori vicini al nostro grazie alla nostra piattaforma digitale: parliamo di 'med tech' in generale, di chirurgia, di domotica, entreremo anche nella robotica: questo il messaggio che vogliamo comunicare", spiega il numero uno del gruppo agli azionisti nella capitale francese.

"La nostra società ormai med tech è di grande successo: è in ottava posizione mondiale nella classifica delle società più innovative in assoluto: questo è il futuro che ci sta raccontando la nostra società", aggiunge il presidente e amministratore delegato del gruppo italo francese, quotato in Borsa a Parigi.

"Molte delle implementazioni sui quali hanno lavorato i nostri laboratori veranno lanciate sul mercato in breve termine, saranno un ponte tra vita reale e realtà aumentata. Abbiamo messo questo al centro della nostra società: il mondo che abbiamo in mente è completamente diverso da quello che vediamo oggi", conclude Milleri.

La Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, controlla il gruppo con oltre il 32% delle quote azionarie.