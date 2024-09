Confcommercio, Pil fermo, si complica +1% nel 2024

"Il terzo trimestre è andato perso. Si punta sul quarto". Lo scrive Confcommercio parlando di "pil fermo" e spiegando che "i mesi estivi più che diradare le ombre sembrano aver consolidato il clima di incertezza" sull'economia, con "l'emergere di alcuni segnali di rallentamento" che puntano a una crescita congiunturale nulla e dello 0,6% su anno. Secondo Congiuntura Confcommercio, dopo l'industria "anche tra i servizi di cominciano a registrare sintomi di fragilità". Ciò "complicherebbe la possibilità di una crescita del Pil per il 2024 attorno o poco superiore all'1%", salvo la probabile correzione al rialzo per le 4 giornate lavorative in più del 2024.