Consob e Banca d'Italia: Necessaria pianificazione finanziaria per gli italiani

"Il contesto è in continuo cambiamento, stanno saltando i paradigmi tradizionali di risparmio e investimento. Per questo gli italiani devono comprendere l'utilità di pianificare". Lo dice Nadia Linciano, segretario generale Consob, in occasione del Salone del Risparmio. "Quello che manca agli italiani, lo vediamo anche dalle nostre rilevazioni, è la capacità di pianificare a medio e lungo termine. Manca il controllo finanziario: gli italiani sono molto attenti alle spese, molto meno alla definizione dei propri obiettivi di lungo periodo", sottolinea Linciano. "E in un contesto in cui dobbiamo gestire, fortunatamente, un rischio longevità questo è fondamentale", aggiunge Linciano secondo cui è necessario insistere con percorsi di educazione finanziaria.

Sul tema, Magda Bianco, responsabile del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia ricorda che l'Italia "non è al top nelle classifiche internazionali per educazione finanziaria, però neanche in fondo e qualche miglioramento c'è stato negli ultimi anni". L'Eurobarometro "ci colloca più o meno nella media europea e i ragazzi sono un po' meglio rispetto agli adulti", prosegue Bianco sottolineando che "certo, c'è ancora molta strada da fare".